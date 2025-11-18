Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

no llega al Mundial solo como una sede más, sino como una de las potencias culturales más importantes del mundo”, dijo la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en el marco de la organización de la .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Curiel anunció una serie de actividades para que las personas visitantes descubran la grandeza cultural de México, como el juego de pelota.

Indicó que se trabaja en la mejora de 12 museos emblemáticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (); 46 zonas arqueológicas, incluidos sus juegos de pelota.

Lee también

Destacó en la Ciudad de México mejoras para recintos como el Museo de Antropología, Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec.

A la par, señaló que se tendrán exposiciones sobre la relevancia del juego de pelota, visitas nocturnas y circuitos turísticos sobre la historia de México como “Deidades y mujeres constructoras del México milenario”.

Anunció otras acciones de cara al Mundial, como rutas sobre el muralismo y encuentros de artes textiles.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]