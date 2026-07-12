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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que para este domingo, en la Ciudad de México, se prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado; por la tarde, hay probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Se prevé que la temperatura máxima sea de 25 grados Celsius (°C). Asimismo, soplarán vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h.
La temperatura por la noche, será de 19ºC, mientras que para las 06:00 horas del lunes podría registrarse 14°C, por lo que habrá amanecer fresco.
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La imagen de monitoreo del Popocatépetl observa ligera emisión de vapor de agua, sin emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.
Por todo esto, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
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