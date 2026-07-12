La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que para este domingo, en la Ciudad de México, se prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado; por la tarde, hay probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se prevé que la temperatura máxima sea de 25 grados Celsius (°C). Asimismo, soplarán vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h.

La temperatura por la noche, será de 19ºC, mientras que para las 06:00 horas del lunes podría registrarse 14°C, por lo que habrá amanecer fresco.

Lee también Denuncian que hundimientos son recurrentes

La imagen de monitoreo del Popocatépetl observa ligera emisión de vapor de agua, sin emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Por todo esto, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

[Publicidad]

LL