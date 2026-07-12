El socavón que se abrió al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, reavivó la preocupación entre vecinos de la zona, quienes aseguran que este tipo de hundimientos se han vuelto recurrentes desde el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) se encuentra trabajando en el socavón de ocho metros de largo, seis de ancho y 7.5 de profundidad, que se originó por daños en un colector de 1.83 metros de diámetro.

Mientras se realizaban los trabajos de apuntalamiento del terreno y la sustitución del tramo dañado de la tubería que realiza la Segiagua en la zona afectada, Agustín, vecino del lugar, recordó que antes de los sismos de septiembre de 2017, no había socavones.

“Cuando fue el temblor del 17 el piso quedó muy estrellado; después empezaron a aparecer los socavones. Antes de eso todo estaba tranquilo. Yo creo que el movimiento fracturó las tuberías y con el agua se empieza a llevar la tierra hasta que se hace el hoyo”, comentó.

Agustín recordó que por un socavón se afectó un gimnasio del deportivo. Foto: Karla Guerrero/El Universal

El vecino que lleva viviendo décadas enfrente del Deportivo Gertrudis Sánchez expuso que en la zona ya hubo afectaciones un gimnasio del deportivo, además de registrarse hundimientos cerca de la Casa de Cultura, en un crucero y en distintos puntos del camellón.

Incluso estimó que algunas reparaciones han tardado entre dos y cuatro meses debido a la complejidad de los trabajos, ya que “abajo pasa un tubo enorme, de unos dos metros de diámetro, con mucha agua. Es un trabajo muy delicado y no hay que presionar a los trabajadores para que terminen rápido porque se ponen en riesgo”.

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Metros más adelante, la vecina Ana María, aseguró que el socavón más reciente forma parte de una serie de hundimientos registrados en el deportivo durante los últimos años, pues recalcó que el primero de gran magnitud ocurrió hace aproximadamente dos años, cuando colapsó una parte del terreno, y posteriormente comenzaron a aparecer nuevos.

También coincidió con otros vecinos, en que los problemas comenzaron después de los sismos de 2017, aunque consideró que las lluvias han acelerado el deterioro del subsuelo.

“Nos decían que también era por el sismo. Antes nunca había pasado, el terreno estaba bien. Con el tiempo empezó a bajar la tierra y ahora, con tanta lluvia, yo digo que eso también provoca que se hagan los socavones”, dijo.

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Agregó que, aunque hasta ahora no tiene conocimiento de daños estructurales en las viviendas cercanas, sí han observado deformaciones en banquetas y áreas del camellón; además, atribuyó parte de los problemas de inundaciones a la acumulación de basura en las coladeras.

“Está lloviendo muy fuerte, pero también muchas veces la gente tira basura y se tapan las coladeras. Yo creo que deberíamos limpiarlas antes de que empiecen las lluvias y no cuando ya pasó todo. Eso ayudaría a evitar que el agua cause más problemas”, consideró.

Al respecto, la alcaldía Gustavo A. Madero especificó que el hundimiento fue provocado por el reblandecimiento del terreno tras las lluvias recientes y que, al existir un colector profundo, la reparación corresponde actualmente a la Segiagua.

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Por ello, desplegó personal de Protección Civil, implementó cierres preventivos y mantiene coordinación permanente con la Segiagua para garantizar la seguridad de vecinos y usuarios del deportivo, mientras concluyen los trabajos de rehabilitación del colector.

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