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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que rescató a tres mujeres, tras una llamada de emergencia por extravío, en el parque Los Dinamos, en la colonia Zona Rústica, de la alcaldía Magdalena Contreras.
En un comunicado, explicó que policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” acudieron a la zona de escalada del Cuarto Dinamo, donde fueron vistas por última vez las personas, por lo que pusieron en marcha un plan de búsqueda y exploración del sitio.
Abundó que después de aproximadamente tres horas de recorridos ubicaron a las personas cerca del paraje Tarumda, a un lado del mirador. Las tres mujeres, dos de 22 años y una de 23 años de edad, se encontraban visiblemente nerviosas.
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Las rescatadas refirieron que hicieron un recorrido desde la entrada del cuarto Dinamo, pero después de caminar por varias horas no encontraron el punto de partida, por lo que no supieron regresar y solicitaron el apoyo al 911.
La SSC agregó que taparon a las mujeres con mantas térmicas y les ofrecieron agua debido a que presentaban deshidratación; posteriormente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) les realizaron una valoración médica y determinaron que se encontraban estables.
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Finalmente, cuando las personas se dijeron listas, agradecieron la atención y se retiraron del sitio a bordo de un vehículo particular.
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mahc/LL
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