La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que Grupo Salinas debe responder ante las resoluciones judiciales emitidas tanto en México como en Estados Unidos respecto al pago de impuestos y otras obligaciones financieras.

La mandataria subrayó que la empresa no enfrenta ningún impedimento legal en territorio nacional para cumplir con sus compromisos internacionales.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con información difundida por diversos medios, el conglomerado empresarial enfrenta una demanda en Estados Unidos.

Lee también Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

Recordó además que durante la pandemia, Grupo Salinas promovió un proceso civil en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México argumentando que no podía saldar una deuda en ese país debido a la emergencia sanitaria.

Sin embargo, explicó que dicha determinación ya fue revertida

“Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México revirtió esa resolución que había tenido antes. Entonces, ahora ya no hay ningún impedimento en México para que pueda cumplir con sus obligaciones en Nueva York”, afirmó.

Lee también Mundial 2026: Cultura alista muestras del juego de pelota; anuncia mejora de museos emblemáticos y zonas arqueológicas

La presidenta sostuvo que se trata de asuntos de carácter internacional que deben resolverse conforme a las leyes de los países involucrados. En el caso mexicano, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la semana pasada un fallo relacionado con el corporativo para que pague 48 mil millones de pesos al SAT.

“Aquí en México, la Suprema Corte dio una resolución la semana pasada, una resolución que venía desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y había quedado en los tribunales hasta que finalmente vino una resolución de la Corte. Esos son hechos, ahora sí que hechos”, puntualizó.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México se apega a las decisiones del Poder Judicial y que corresponde a Grupo Salinas acatar los fallos emitidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr