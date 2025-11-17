Más Información

Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Fiscalía de la CDMX busca imputar por tentativa de homicidio a detenidos de la "Generación Z"; familiares denuncian irregularidades

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Tras la en la que se acusó de violencia, la presidenta aseguró que en México hay paz y una realidad es la de las redes sociales.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la violencia en México se está atendiendo y “si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más”.

“En México hay paz y todo lo que tiene que ver con la y la violencia lo estamos atendiendo, eso se tiene que atender como lo venimos atendiendo y si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más; pero son las dos, la atención a las causas y la cero impunidad.

Lee también

“Por eso les digo, una realidad es la de las redes. Si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle, hablar con la gente, platicar, escuchar porque esa otra realidad”, comentó.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal acusó que medios y agencias internacionales reportaron la marcha de la Generación Z como si hubiera “un caos”.

En tono irónico, mencionó que el se llenó ayer con un festival de danzón y el Centro Histórico con El Buen Fin, más que con la protesta de la Generación Z.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]