Ante las vallas colocadas en el Centro Histórico con motivo de la marcha del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la medida busca prevenir enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y grupos que participan en la movilización.

Durante conferencia, la Mandataria federal explicó que el gobierno ha identificado la presencia recurrente de colectivos que actúan de forma violenta en este tipo de protestas, lo que justifica, dijo, la instalación de barreras de contención en espacios públicos y monumentos históricos.

“Se puso una valla porque lo hemos visto, es de conocimiento público que luego llegan grupos muy violentos y no queremos que haya confrontación entre policía y manifestantes”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que el objetivo principal es proteger la vida e integridad tanto de participantes como de elementos policiales, además de evitar daños al patrimonio nacional.

“Las vallas se ponen para evitar que haya confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente. Ese es el objetivo. También cuidar los monumentos históricos, el patrimonio de todas y todos los mexicanos”, señaló.

En su mensaje, la Presidenta aprovechó para llamar a la movilización pacífica y a rechazar cualquier acto de agresión durante la jornada del 25N. Destacó que las marchas no violentas “convencen más” y retomó ejemplos históricos de lucha pacífica.

“Siempre hacemos un llamado a que las marchas pacíficas son mejores, convencen más. Sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos y no con violencia, que al revés genera rechazo de la población”, concluyó.

mahc/apr