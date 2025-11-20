Más Información

La bancada del en la Cámara de Diputados presentará la próxima semana, una reforma constitucional para la proteger las , que contempla castigar a las autoridades que estén involucradas en actos violentos.

El diputado Elías Lixa, coordinador panista, dijo que la próxima semana presentarán el proyecto para evitar actos violentos, como los ocurridos al final de la , el sábado pasado.

"Tenemos que poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital, porque es increíble que el gobierno haya hecho uso de todas las herramientas que tiene para perseguir a jóvenes que usaron su libertad de protestar", expresó.

Señaló que la reforma también incluirá la investigación de oficio a las autoridades que intervengan.

"También vamos a establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron, tiene que existir un protocolo que sancione las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad, y tiene que existir una regla clara, las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas”, dijo.

