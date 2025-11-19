Más Información

El dirigente nacional del , Jorge Romero, rechazó que el partido este involucrado en la organización de la, y sostuvo que es de los jóvenes.

"El PAN de manera formal y clara lo dice: no convocamos a esta marcha. A este gobierno, le guste o no, tiene una despierta y que cada vez se despierta más", apuntó.

En conferencia de prensa, condenó la represión por parte de policías ocurrida durante la manifestación.

Patrulla destruida por manifestantes de la marcha de la generación Z. (15/11/2025). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Patrulla destruida por manifestantes de la marcha de la generación Z. (15/11/2025). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Sostuvo que fue una marcha legítima convocada por los jóvenes, y se deslindó de estar detrás de la .

"Lo que sí va a hacer el PAN es denunciar por completo lo que fue a ojos de todas y todos la represión de este gobierno. Es así hoy como nombramos al cártel de Morena, un gobierno represor", acusó.

El líder panista subrayó que no apoyan la narrativa de que los actos violentos del bloque negro hayan sido parte de los manifestación y quienes acudieron a marchar.

Daniela Aguilar, líder juvenil del PAN, denunció los obstáculos que se pusieron durante la marcha para acceder al Zócalo, así como uso de artefactos explosivos.

"Vimos detenciones arbitrarias, a jóvenes que inocentemente se encontraban manifestándose de manera pacífica y fueron detenidos con el abuso de la policía", señaló.

