El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, rechazó que el partido este involucrado en la organización de la marcha de la Generación Z, y sostuvo que es de los jóvenes.
"El PAN de manera formal y clara lo dice: no convocamos a esta marcha. A este gobierno, le guste o no, tiene una juventud despierta y que cada vez se despierta más", apuntó.
En conferencia de prensa, condenó la represión por parte de policías ocurrida durante la manifestación.
Sostuvo que fue una marcha legítima convocada por los jóvenes, y se deslindó de estar detrás de la movilización.
"Lo que sí va a hacer el PAN es denunciar por completo lo que fue a ojos de todas y todos la represión de este gobierno. Es así hoy como nombramos al cártel de Morena, un gobierno represor", acusó.
El líder panista subrayó que no apoyan la narrativa de que los actos violentos del bloque negro hayan sido parte de los manifestación y quienes acudieron a marchar.
Daniela Aguilar, líder juvenil del PAN, denunció los obstáculos que se pusieron durante la marcha para acceder al Zócalo, así como uso de artefactos explosivos.
"Vimos detenciones arbitrarias, a jóvenes que inocentemente se encontraban manifestándose de manera pacífica y fueron detenidos con el abuso de la policía", señaló.
