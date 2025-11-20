Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a por lo menos cinco jóvenes que participaban en la marcha de la Generación Z, luego de realizarles una inspección preventiva en la que se localizaron diversos objetos considerados de uso peligroso.

La intervención policial ocurrió en el cruce de las calles Madero y Gante, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc. Durante la revisión de sus mochilas, los oficiales encontraron toletes, bates y máscaras de gas, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Conato de riña en la Glorieta del Caballito; civiles forcejean con policías durante el desfile de la Revolución

🚨cinco jóvenes que participaban en la marcha de la Generación Z en Madero y Gante, Centro Histórico.



Durante una inspección preventiva les hallaron toletes, bates y máscaras de gas.



Los detenidos y los objetos quedaron a disposición de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto los jóvenes como los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.

