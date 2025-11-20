Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () detuvieron a por lo menos cinco jóvenes que participaban en la , luego de realizarles una inspección preventiva en la que se localizaron diversos objetos considerados de uso peligroso.

La intervención policial ocurrió en el cruce de las calles Madero y Gante, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, . Durante la revisión de sus mochilas, los oficiales encontraron toletes, bates y máscaras de gas, por lo que procedieron a su aseguramiento.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto los jóvenes como los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.

