La escasa convocatoria no frenó a manifestantes autodenominados como parte de la Generación Z quienes esta mañana marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigirle al gobierno federal “un México sin narco”.

Manifestantes de la Marcha Generación Z salieron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, con una parada en la Glorieta de las mujeres que luchan por paso del Desfile de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

