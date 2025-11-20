Más Información

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Marcha de la Generación Z avanza al Zócalo; acusan que baja asistencia "es por miedo sembrado por el gobierno"

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

La escasa convocatoria no frenó a manifestantes autodenominados como parte de la Generación Z quienes esta mañana marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigirle al gobierno federal “un México sin narco”.

Manifestantes de la Marcha Generación Z salieron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, con una parada en la Glorieta de las mujeres que luchan por paso del Desfile de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
UNAM sin convocatoria

Alrededor de las 09:30 horas de este jueves 20 de noviembre, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades. Foto: Ulises Uribe/ EL UNIVERSAL
Alrededor de las 09:30 horas de este jueves 20 de noviembre, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades. Foto: Ulises Uribe/ EL UNIVERSAL

