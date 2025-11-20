Sin butacas, con humedad y en avanzado estado de deterioro se encuentra actualmente el Auditorio Che Guevara, localizado a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Ciudad Universitaria de la UNAM, y en donde, de acuerdo con informes de inteligencia, se reúnen integrantes del llamado bloque negro.

Sin butacas, con humedad y en un avanzado estado de deterioro se encuentra el auditorio llamado Che Guevara que se ubica a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, el miércoles 19 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

En la sala en la que alguna vez hubo cientos de butacas para escuchar ponencias de escritores y conciertos, así como asambleas del 68 y del Consejo Estudiantil Universitario (CEU, en el que participó la presidenta Claudia Sheinbaum). Hoy luce vacío, con pequeñas luces que apenas iluminan ciertas partes del que fue el auditorio más grande de CU.

Comedor autogestivo

En el mezzanine del auditorio se encuentra el comedor autogestivo, en donde un par de jóvenes sirven únicamente comida vegana; por sólo 45 pesos se puede comer ensalada, un plato fuerte y postre.

Afuera del histórico recinto una gran lona exige la liberación de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, "El Yorch", acusado de narcomenudeo y quien era uno de los principales activistas en este espacio, que es definido como “autogestivo”.

En este lugar del campus de Ciudad Universitaria, a donde no pueden ingresar personal de Vigilancia de la UNAM, está prohibido tomar fotografías y videos

