Desde 2014 el gobierno federal comenzó a detectar a grupos anarquistas violentos en México por las movilizaciones sociales en las que participaban en la Ciudad de México. Además, desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó la estructura de estos grupos, a los que ha calificado de “anarquistas” y “disidentes”; pese a ello, continúan operando.
Los jóvenes anarquistas siempre se hacen presentes de manera continua a partir de 2014 en protestas de carácter político-social y suelen cometer acciones violentas, pintas, incendios y detonaciones de explosivos y de armas de fuego. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL
1 de diciembre de 2012
Protestas en las inmediaciones de la Cámara de Diputados por toma de protestas de Enrique Peña Nieto. Integrantes del bloque negro usan camiones para lanzarlos a los policías. Hay varios heridos; entre ellos, un joven pierde un ojo y otro resulta herido por un golpe en la cabeza, y por el que más tarde muere. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Abril de 2013
Durante dos semanas, encapuchados identificados como parte del bloque toman la Torre de Rectoría de la UNAM, en protesta por la expulsión de activistas del CCH Naucalpan. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
