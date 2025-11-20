Más Información

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Desde 2014 el gobierno federal comenzó a detectar a grupos anarquistas violentos en México por las en las que participaban en la Ciudad de México. Además, desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó la estructura de estos grupos, a los que ha calificado de “” y “disidentes”; pese a ello, continúan operando.

Los jóvenes anarquistas siempre se hacen presentes de manera continua a partir de 2014 en protestas de carácter político-social y suelen cometer acciones violentas, pintas, incendios y detonaciones de explosivos y de armas de fuego. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL
Los jóvenes anarquistas siempre se hacen presentes de manera continua a partir de 2014 en protestas de carácter político-social y suelen cometer acciones violentas, pintas, incendios y detonaciones de explosivos y de armas de fuego. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

Lee también

1 de diciembre de 2012

Protestas en las inmediaciones de la Cámara de Diputados por toma de protestas de Enrique Peña Nieto. Integrantes del bloque negro usan camiones para lanzarlos a los policías. Hay varios heridos; entre ellos, un joven pierde un ojo y otro resulta herido por un golpe en la cabeza, y por el que más tarde muere. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Protestas en las inmediaciones de la Cámara de Diputados por toma de protestas de Enrique Peña Nieto. Integrantes del bloque negro usan camiones para lanzarlos a los policías. Hay varios heridos; entre ellos, un joven pierde un ojo y otro resulta herido por un golpe en la cabeza, y por el que más tarde muere. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Abril de 2013

Durante dos semanas, encapuchados identificados como parte del bloque toman la Torre de Rectoría de la UNAM, en protesta por la expulsión de activistas del CCH Naucalpan. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Durante dos semanas, encapuchados identificados como parte del bloque toman la Torre de Rectoría de la UNAM, en protesta por la expulsión de activistas del CCH Naucalpan. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Lee también

La actuación de los grupos anarquistas se lleva de manera continua. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL
La actuación de los grupos anarquistas se lleva de manera continua. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

La actuación de los grupos anarquistas se lleva de manera continua. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
La actuación de los grupos anarquistas se lleva de manera continua. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

La actuación de los grupos anarquistas se lleva de manera continua. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL
La actuación de los grupos anarquistas se lleva de manera continua. Foto: Cuartoscuro.com archivo/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]