El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que en lo que va de la presente administración 70 servidores públicos han solicitado el apoyo de escoltas para su seguridad, y que son más de 450 elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes cumplen esta tarea.

El secretario destacó que en los últimos días, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, no se ha registrado un alza en las solicitudes de escoltas, pero indicó que en la institución están pendientes de cualquier petición al respecto que se haga.

“Hasta el momento, personal de la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas, hasta el momento. No se ha recibido en los últimos días una gran cantidad de solicitudes y demás, pero estamos atentos (…) Pero hasta el momento son 70 escoltas, estamos hablando de más de 450 elementos destinados a realizar este servicio”, dijo.

Explicó que el procedimiento para brindar el servicio de protección consiste en una solicitud, la cual se procesa y se realiza el análisis de riesgo; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) brinda su opinión y se establece el nivel de riesgo.

“No me va a pasar nada”: Claudia Sheinbaum tras acoso

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se siente segura con el equipo de ayudantía que la acompaña en sus giras y actividades públicas, luego de las críticas por el acoso que sufrió hace una semana cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“No me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Tomamos una decisión de estar cerca de la gente y si hay situaciones de riesgo, una alerta, que tiene el CNI [Centro Nacional de Inteligencia], que dice: ‘la Presidenta puede estar en riesgo’; bueno, entonces nos protegemos un poco más. Eso es lo que seguimos”, explicó.

Detalló que su aparato de vigilancia está a cargo de su equipo de ayudantía y no del gabinete de seguridad, e indicó que hasta ahora no ha recurrido a dispositivos de protección más amplios, pues busca mantener el contacto directo con la población.

“El equipo que va conmigo no es del gabinete de seguridad, es un equipo de ayudantía. Cuando salgo fuera de la ciudad, voy en un vehículo que tampoco es del gabinete de seguridad, sino del equipo de la Presidencia. Y a veces va un vehículo de la Guardia Nacional a distancia, cuidándonos. Ese es el protocolo que seguimos“, explicó.

El pasado 4 de noviembre, un hombre en estado de ebriedad se acercó de manera agresiva a la Presidenta mientras caminaba por la vía pública del Centro Histórico capitalino días después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.