Este 20 de noviembre se lleva a cabo el Desfile Cívico-Militar con motivo del 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana. Cabe destacar que esta es la primera vez que el desfile cambia de ruta para culminar en el Monumento a la Revolución.

Desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Militares alistan participación

