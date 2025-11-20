Más Información

Este 20 de noviembre se lleva a cabo el Desfile Cívico-Militar con motivo del 115 aniversario de inicio de la. Cabe destacar que esta es la primera vez que el desfile cambia de ruta para culminar en el Monumento a la Revolución.

Desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Militares alistan participación

Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
