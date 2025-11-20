Más Información
Este 20 de noviembre se lleva a cabo el Desfile Cívico-Militar con motivo del 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana. Cabe destacar que esta es la primera vez que el desfile cambia de ruta para culminar en el Monumento a la Revolución.
Desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el desfile cívico -militar en conmemoración por el 115 aniversario de inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Elementos del Ejército mexicano se preparan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que este año cambia de ruta y culminará en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
