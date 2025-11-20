EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

Este 20 de noviembre se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El desfile iniciará a las 10:00 horas en la plancha del Zócalo y culminará en el Monumento de la Revolución. Cabe destacar que es la primera vez que se cambia la ruta.

Sigue aquí los detalles del desfile del 20 de noviembre.

Nación 08:30 AM Generación Z intentará llegar al Zócalo Policías de la Ciudad de México y personal militar resguardan la seguridad de las personas asistentes al evento.

Con un operativo especial de vigilancia y cierre de calles en el primer cuadro del Centro Histórico, se prevé que el desfile inicie a las 10:00 horas y sea encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También se tiene registro de una convocatoria de la Generación Z que intentará llegar al Zócalo, a la par que se realiza el desfile.





Nación 08:27 AM Preparan Desfile Cívico Militar La mañana de este jueves 20 de noviembre, elementos de las Fuerzas Armadas se alistan para participar en el desfile cívico-militar.

Desde la avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, personas se han congregado para observar el paso de vehículos, caballos, carros alegóricos e integrantes de las Fuerzas Armadas.





Aspectos previos al Desfile Cívico Militar. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL.

Nación 08:26 AM ¿Quiénes integran el Desfile Militar? El desfile estará integrado por una bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, dos mil 839 integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños.



Nación 08:08 AM Estaciones del Metro cerradas y las alternativas Por motivo del Desfile Militar se encuentran cerradas las estaciones: Allende

Zócalo

Garibaldi

Hidalgo Puedes usar como alternativa: Pino Suárez, líneas 1 y 2

Isabel la Católica

Salto del Agua, líneas 1 y B

San Juan de Letrán

Bellas Artes



Nación 08:03 AM Arriban primeras personas al Centro Histórico Personas comienzan a congregarse en la Avenida 5 de Mayo, del Centro Histórico para ver pasar el desfile.





