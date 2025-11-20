Más Información

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Este 20 de noviembre se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar con motivo del 115 aniversario de la .

El desfile iniciará a las 10:00 horas en la plancha del Zócalo y culminará en el Monumento de la Revolución. Cabe destacar que es la primera vez que se cambia la ruta.

Sigue aquí los detalles del desfile del .

Nación 08:30 AM

Generación Z intentará llegar al Zócalo

Policías de la Ciudad de México y personal militar resguardan la seguridad de las personas asistentes al evento.

Con un operativo especial de vigilancia y cierre de calles en el primer cuadro del Centro Histórico, se prevé que el desfile inicie a las 10:00 horas y sea encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También se tiene registro de una convocatoria de la Generación Z que intentará llegar al Zócalo, a la par que se realiza el desfile.


Nación 08:27 AM

Preparan Desfile Cívico Militar

La mañana de este jueves 20 de noviembre, elementos de las Fuerzas Armadas se alistan para participar en el desfile cívico-militar.

Desde la avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, personas se han congregado para observar el paso de vehículos, caballos, carros alegóricos e integrantes de las Fuerzas Armadas.

Aspectos previos al Desfile Cívico Militar. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL.
Aspectos previos al Desfile Cívico Militar. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL.
Aspectos previos al Desfile Cívico Militar. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL.
Aspectos previos al Desfile Cívico Militar. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL.

Nación 08:26 AM

¿Quiénes integran el Desfile Militar?

El desfile estará integrado por una bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, dos mil 839 integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños.

Nación 08:08 AM

Estaciones del Metro cerradas y las alternativas

Por motivo del Desfile Militar se encuentran cerradas las estaciones:

  • Allende
  • Zócalo
  • Garibaldi
  • Hidalgo

Puedes usar como alternativa:

  • Pino Suárez, líneas 1 y 2
  • Isabel la Católica
  • Salto del Agua, líneas 1 y B
  • San Juan de Letrán
  • Bellas Artes


Nación 08:03 AM

Arriban primeras personas al Centro Histórico

Personas comienzan a congregarse en la Avenida 5 de Mayo, del Centro Histórico para ver pasar el desfile.


Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]