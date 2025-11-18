Pese a la convocatoria que hizo la Generación Z para una segunda marcha al Zócalo de la Ciudad de México el 20 de noviembre, personal del Ejército mexicano alista el desfile que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó se llevará a cabo.

La tarde de este martes se observó cómo militares montaron una vía de ferrocarril y aviones amarillos para la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Además, ya se encuentra instalado el templete en el que estará la presidenta Claudia Sheinbaum, así como pantallas y las gradas que ocuparán invitados e invitadas especiales.

Alistan el Zócalo para desfile por la Revolución Mexicana (18/11/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

En el marco de la convocatoria para una segunda marcha de la llamada Generación Z para este jueves 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió respeto para el Ejército mexicano.

Ante las actividades programadas para el Día de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre el desfile se llevará a cabo en el Zócalo.

“Pues vamos a ver lo de esto del 20 de noviembre. Yo creo, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace y se va a llevar a cabo.

“Y pues hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano, que además el 20 de noviembre es el llamado, lo que se conmemora es el llamado que se hace en el Plan de San Luis Madero para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, y ahpi da inicio la Revolución Mexicana (...)”, dijo Sheinbaum Pardo.

