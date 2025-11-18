La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los grupos violentos que tiraron vallas y agredieron a policías capitalinos en la marcha de la Generación Z del pasado sábado sean de Morena.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que los movimientos de la transformación, junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron pacíficos.

“No pertenecen a nuestro movimiento (...) Ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha”, dijo al insistir en que la Fiscalía de la Ciudad de México informe sobre estos actos registrados.

“Nosotros luchamos de manera pacífica”, dijo al recordar diversas manifestaciones en las que participó como las “Adelitas del Petróleo”.

Al hacer un llamado a la manifestación pacífica, la titular del Ejecutivo federal insistió en que “grupos de golpeadores” no tienen nada que ver con el movimiento de la autonombrada cuarta transformación.

“Nosotros nunca fuimos a golpear a una policía, nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos, y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo, convenciendo. (...) Y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, sí, los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia (...) Quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, a la gente no le gusta, no está de acuerdo. Entonces cómo creen qué van a ser del movimiento quienes hagan violencia, no”, añadió.

Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 18 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Luego que la Fiscalía capitalina acusa a los detenidos de la marcha de la generación Z por tentativa de homicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tiene que haber pruebas para cualquier acusación.

"La Fiscalía de la Ciudad de México está llevando los casos y evidentemente pues tiene que haber para cualquier carpeta de investigación que se abra pues tiene que haber las pruebas de las acusaciones que están haciendo", indicó.

Agregó: "(...) la fiscalía tiene que mostrar, pues que realmente las personas que están detenidas participaron en una actividad ilícita".

Ante el desfile y la convocatoria de una nueva marcha, Sheinbaum descartó que haya una confirmación.

"(...) no no va a haber nada. Y viene muchísima gente al 20 de noviembre muchísima gente los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan entonces pues hay que respetar el desfile, entonces no creemos que haya nada".

em/apr