Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en las colonias de los municipios de Manzanillo, Colima a 54 presuntos infractores de la ley.

Además, aseguraron armamento, cartuchos, vehículos, inmuebles y presunta droga, en diversos municipios del estado.

Esto como resultado de los recorridos de vigilancia implementados en el marco de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.

Marina detiene a 54 presuntos infractores de la ley en Colima. Foto: Especial.

La Semar señaló que estas acciones se realizaron en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Los navales incautaron dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos, 268 dosis con características similares a la metanfetamina; cinco envoltorios y dos bolsas con hierba seca con características de la marihuana.

También cinco inmuebles, una estructura unipolar (antena), dos computadoras, nueve celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

En estos operativos también participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

