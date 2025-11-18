Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

La mañanera de Sheinbaum, 18 de noviembre, minuto a minuto

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

En el Senado también llueven los justificantes

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Elementos de la Secretaría de Marina () detuvieron en las colonias de los municipios de Manzanillo, Colima a 54 presuntos infractores de la ley.

Además, aseguraron armamento, cartuchos, vehículos, inmuebles y presunta droga, en diversos municipios del estado.

Esto como resultado de los recorridos de vigilancia implementados en el marco de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.

Marina detiene a 54 presuntos infractores de la ley en Colima. Foto: Especial.
La Semar señaló que estas acciones se realizaron en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir los y fortalecer la seguridad ciudadana.

Marina detiene a 54 presuntos infractores de la ley en Colima. Foto: Especial.
Los navales incautaron dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos, 268 dosis con características similares a la ; cinco envoltorios y dos bolsas con hierba seca con características de la marihuana.

Marina detiene a 54 presuntos infractores de la ley en Colima. Foto: Especial.
También cinco inmuebles, una estructura unipolar (antena), dos computadoras, nueve celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las correspondientes.

En estos operativos también participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

mahc/apr

