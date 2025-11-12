La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, así como su gobierno impulsa una campaña contra el consumo del fentanilo, su gobierno alista una compaña contra las metanfetaminas.

La Mandataria federal alertó que las metanfetaminas son una droga que se consume más que el fentanilo en México.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que, además de las becas y programas que da su gobierno, se deben de continuar aumentando los apoyos a los jóvenes para evitar que se acerquen a grupos delictivos y a las drogas.

"Además de todo lo que existe, tenemos que darle más a los jóvenes para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo, que se acerque a las drogas.

"Viene ahora, sigue la campaña contra el fentanilo, viene ahora la campaña contra las metanfetaminas que es una droga que se usa más en México que el fentanilo, todo eso, y las jornadas de paz que se hacen desde el Instituto de la Juventud, desde las escuelas, vamos a continuar con ello, desde pequeños hasta que puedan tener un empleo con un salario digno”, comentó.

