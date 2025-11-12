Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

La presidenta informó que, así como su gobierno impulsa una campaña contra el , su gobierno alista una compaña contra las metanfetaminas.

La Mandataria federal alertó que las son una droga que se consume más que el fentanilo en México.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que, además de las becas y programas que da su gobierno, se deben de continuar aumentando los apoyos a los jóvenes para evitar que se acerquen a grupos delictivos y a las drogas.

"Además de todo lo que existe, tenemos que darle más a los jóvenes para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo, que se acerque a las drogas.

"Viene ahora, sigue la campaña contra el fentanilo, viene ahora la campaña contra las metanfetaminas que es una droga que se usa más en México que el fentanilo, todo eso, y las que se hacen desde el Instituto de la Juventud, desde las escuelas, vamos a continuar con ello, desde pequeños hasta que puedan tener un empleo con un salario digno”, comentó.

