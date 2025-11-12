La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el homenaje que en días pasados hizo el gobierno de Guerrero, a cargo de la gobernadora Evelyn Salgado, al exgobernador Rubén Figueroa.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo llamó al Congreso de Guerrero a que revise sus días cívicos porque Figueroa “se caracterizó por la represión”.

“Pregunté por qué había sido y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Y, pues sí, se conmemora a los héroes, a las heroínas, entonces creo que sí tiene que revisar Guerrero si está en los días cívicos a esta persona, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas.

“Entonces sí, es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos”, comentó la Mandataria federal.

La Secretaría de Cultura guerrerense, encabezada por Aída Melina Martínez, realizó el homenaje a Figueroa por su “117 Aniversario de Natalicio”, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa que preside Eder Nájera Nájera. En representación de la gobernadora Salgado, asistió el delegado de Gobierno en la región norte, Rodolfo Jesús Martínez.

Tras la ceremonia, ciudadanos y organizaciones como Fundar México, rechazaron el acto solemne, al considerar que “honrar a los responsables de terrorismo de Estado es perpetuar la violencia”.

