El Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reprobó el homenaje realizado el pasado domingo 9 de noviembre por la administración morenista de Evelyn Salgado al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, por ser un “asesino” que cometió “terrorismo de Estado”.

“Los asesinos no deben ser homenajeados. Tlatelolco no olvida el terrorismo de Estado. En el Memorial del 68 puedes aprender más”, escribió en sus redes sociales el recinto cultural de la Máxima Casa de Estudios.

La Secretaría de Cultura guerrerense, encabezada por Aída Melina Martínez, realizó el homenaje a Figueroa Figueroa por su “117 Aniversario de Natalicio”, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa que preside Eder Nájera Nájera. En representación de la gobernadora Salgado, asistió el delegado de Gobierno en la región norte, Rodolfo Jesús Martínez.

Tras la ceremonia, ciudadanos y organizaciones como Fundar México rechazaron el acto solemne, al considerar que “honrar a los responsables de terrorismo de Estado es perpetuar la violencia”.

La asociación aseguró que las acciones del gobierno estatal revictimizan a quienes sufrieron desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones en Guerrero entre los años de 1975 y 1981, periodo conocido como la “Guerra Sucia”.

Este martes 11 de noviembre, la Secretaría de Cultura de Guerrero publicó un comunicado asegurando que el homenaje se realizó de acuerdo con la Ley Número 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero, publicada en 2018 y que no ha tenido modificaciones desde octubre de 2019.

Por lo anterior, aseguró que se revisará la normatividad vigente a fin de garantizar que el marco jurídico refleje “los valores democráticos, sociales y culturales que hoy guían a la vida pública de Guerrero”.

“La historia y la identidad se construyen desde el diálogo, la memoria y el respeto a todas las voces (...) Cada expresión de memoria debe servir para unir, no para dividir; para comprender nuestro pasado y seguir construyendo un futuro de paz, dignidad y respeto”, agregó.

