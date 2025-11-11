Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Más Información
A seis meses del asesinato de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, en Sinaloa, presuntamente por militares, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), destacó que los seis elementos involucrados se encuentran en la prisión de Mazatlán, Sinaloa.
A pregunta expresa en conferencia de prensa presidencial, el general secretario resaltó que tras este hecho, de inmediato se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República (FGR) y también en la Fiscalía General de Justicia Militar.
Indicó que la FGR es quien lleva el seguimiento a este caso.
"Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato, y también con la Fiscalía General de Justicia Militar.
"En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión; se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados. Y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento por el tema del homicidio en donde se vieron afectadas las dos niñas. Esa es la situación", explicó.
Este martes, a seis meses de la ejecución de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, en Badiraguato, Sinaloa, presuntamente a manos del Ejército mexicano, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) lamentó que no existan avances sustantivos en la investigación civil y que se mantengan abiertas indagatorias paralelas en el fuero militar.
