A nueve días del asesinato de Carlos Manzo, la diputada federal independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias, integrante del Movimiento del Sombrero, aseguró que el munícipe fue ultimado por “tocar intereses de políticos y criminales”.

En la sesión de este martes, la funcionaria federal subió a la tribuna para hablar del lamentable acontecimiento, y sostuvo que el gobierno abandonó al presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

“A mi líder, Carlos Manzo, el gobierno lo abandonó como a millones de mexicanos. Él que siempre se preocupó por su pueblo, no encontró apoyo de nadie para dar continuidad y respuesta a las personas que solicitaban su ayuda”, expresó.

La legisladora independiente recordó que en enero de 2022 se acercó a Carlos Manzo para unirse al Movimiento del Sombrero que él encabezaba: “Me acerqué ya que vi en él un líder diferente a todo político”.

Destacó que como munícipe, Manzo formó el grupo denominado “La Guardia Ciudadana del Sombrero”, en la cual se luchaba en contra de las corporaciones de policías y tránsitos que se dedicaban a robar y a extorsionar a los ciudadanos.

Puntualizó que en el año 2024, Carlos Manzo buscó la alcaldía de la ciudad de Uruapan derrotando a su competencia con una votación histórica en el municipio, y obteniendo dos diputaciones locales y una Federal, siendo esta, la que encabeza Mendoza Árias.

“A un año y meses del gobierno independiente, los del sombrero logramos más por todo el distrito. Donamos parte de nuestro salario a acciones en beneficio del pueblo. Esta manera de trabajar despertó en organizaciones criminales, políticos y adversarios, celos y envidias por el crecimiento y popularidad de Carlos Manzo, se afectaban sus intereses obscuros y la pérdida del poder, por lo tanto, lo más fácil fue mandarlo a eliminar, quitarlo del mapa”, indicó.

Araceli Mendoza aseguró que Carlos Manzo es hoy un héroe nacional e internacional, cuyo legado fue el despertar de la conciencia ciudadana.

“Lograron despertar al tigre dormido, ese tigre que ruge por sed de justicia y por la verdadera transformación, despertaron, ahora sí, a los mexicanos, quisieron matar su legado porque él sería el próximo gobernador de Michoacán y futuro presidente de México. Les aterraba de que eso sucediera ya que el pueblo recibió de Carlos Manzo la fuerza, el valor y la conciencia de cómo queríamos ser gobernados, ser gobernados con seguridad, con paz, con tranquilidad y confianza”, aseveró.

Finalmente, la diputada señaló que el Movimiento del Sombrero seguirá vivo, y llamó a apoyar a la esposa de Carlos, Grecia Quiroz, quien ahora encabeza dicho movimiento.

“México, apoyemos a Grecia Quiroz, no la podemos dejar sola, les recuerdo que el sombrero no es un accesorio, es un ideal. Viva Carlos Manso, viva el Movimiento del Sobrero, viva México”, concluyó.

