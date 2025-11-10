Durante su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que se está indagando las razones del abatimiento de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, culpable del asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manzo, cuando este ya se encontraba detenido.

"Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”, señaló.

Ante los hechos, el gobernador informó que se investigarán a la escolta de Manzo, la cual estaba conformada por ocho guardias personales y 14 elementos de la Guardia Nacional.

"En ese momento tenía 8 escoltas personales y 14 de Guardia Nacional, en el momento ocurrido de los hechos, y su equipo de seguridad más personal sí fue seleccionado directamente por el presidente, y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba Guardia Nacional, entonces se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad", expresó.

Ramírez Bedolla también mencionó que las investigaciones sobre el caso de Carlos Manzo continúan en pie para dar con los autores intelectuales.

