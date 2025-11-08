"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, publicó un mensaje en memoria de su esposo, el fallecido presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez, en el que expresó su compromiso de continuar el trabajo que él inició y de mantener viva su vocación de servicio.

En la publicación de su cuenta de Facebook, Quiroz García agradeció a su esposo por los momentos compartidos y el legado que dejó en la administración local. “Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía del exalcalde.

La edil agradeció a Manzo por su entrega hacia la población y por el amor que demostró a su familia.

"Te extraño tanto Carlos, pero sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros. Lo sé porque así te siento en muchos momentos, gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, gracias por haber sido el mejor padre del mundo, por haber amado a nuestra familia, por haber entregado tu vida por tu pueblo, muchas gracias por haber existido en esta vida. Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo mi amor, el amor más puro y sincero que conocí", escribió.

Además, en la publicación, ciudadanos respondieron con mensajes de apoyo, destacando su valentía y pidiéndole que priorice su seguridad. Entre las reacciones, usuarios le expresaron confianza en su liderazgo, le recordaron el legado de su esposo y le pidieron continuar con el llamado “Movimiento del Sombrero”, símbolo de identidad que acompañó a Manzo durante su gestión.

El asesinato de Carlos Manzo

El presidente municipal Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un el Festival de Velas, un evento público en el centro de Uruapan en el marco del Día de Muertos, un hecho que generó consternación nacional y evidenció nuevamente la situación de riesgo que enfrentan autoridades locales en regiones afectadas por la violencia.

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en un ataque directo en el centro de los población michoacana el sábado 1 de noviembre de 2025. Foto: Cuartoscuro

Manzo, de origen uruapense y con trayectoria en el servicio público, había expresado en distintos espacios su preocupación por el crecimiento del crimen organizado en el municipio. Su administración buscaba recuperar espacios públicos y promover actividades culturales como parte de una estrategia para reconstruir el tejido social.

Tras su muerte, el cabildo designó a Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta, reconociendo en ella la posibilidad de mantener la continuidad de los proyectos iniciados y de preservar la confianza ciudadana que su esposo había construido. La designación se dio en medio de fuertes medidas de seguridad y acompañamiento de autoridades estatales y federales.

Grecia Quiroz al frente del gobierno municipal

Desde que asumió la presidencia municipal, Quiroz García ha centrado su discurso en exigir justicia por el homicidio de su esposo y en fortalecer la protección de la población. En sus primeras reuniones institucionales, solicitó la intervención de las autoridades federales para garantizar condiciones de seguridad y estabilidad en la región.

Desde que asumió la presidencia municipal, Quiroz García ha centrado su discurso en exigir justicia por el homicidio de su esposo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La alcaldesa también ha reiterado que su administración se conducirá con honestidad y cercanía con los ciudadanos. En sus declaraciones públicas, ha señalado que continuará los programas sociales y las acciones comunitarias emprendidas por Manzo, y que su gestión buscará dignificar el trabajo de los servidores municipales que continúan enfrentando amenazas.

Además, ha convocado a la unidad de la sociedad uruapense, destacando que solo con la participación de todos será posible recuperar la tranquilidad del municipio. Su presencia pública ha sido acompañada por fuertes dispositivos de seguridad y por muestras constantes de respaldo de la población.

