Más Información

Embajada de Israel agradece inteligencia de México para frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Embajada de Israel agradece inteligencia de México para frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

En punto de las 10 de la mañana, inició la llamada Marcha por la Paz para exigir justicia y seguridad después del asesinato del el pasado sábado.

Miles de personas se dieron cita en la Glorieta de McDonald’s, todos vestidos de blanco; algunos portando pancartas para exigir justicia y paz en Uruapan, otros llevaron globos blancos y decenas con sombreros, en homenaje al presidente municipal asesinado.

La concentración es encabezada por un grupo con vestimenta purépecha que porta una bandera de México y copal y avanzó por paseo Lázaro Cárdenas, calle 5 de febrero y terminará su andar en el centro de Uruapan.

Lee también

A pesar de que se pretendía que fuera una marcha silenciosa, hubo gritos de consignas como “Carlos vive, la lucha sigue”, “Grecia no estás sola” y “Pueblo Callado, jamás será escuchado”, entro otras.

Los comercios y transporte del municipio realizaron un paro desde esta mañana y se prevé que reanuden sus actividades por la tarde después de las 16:00 horas. Además de que decenas de locales colocaron moños negros afuera de sus establecimientos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]