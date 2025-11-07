Más Información

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Buscan a dos cómplices del asesinato de Manzo

Alistan llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional; despliegan dispositivo de seguridad

Alistan llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional; despliegan dispositivo de seguridad

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

Señalan fallos en programas para alejar a jóvenes del narco en México

Señalan fallos en programas para alejar a jóvenes del narco en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el domingo 9 de noviembre presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el del alcalde de Uruapan, .

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo puntualizó que el Plan será presentado en , ante los diálogos del gobierno con distintos sectores de Michoacán.

“Ha estado trabajando la secretaria (de Gobernación) Rosa Icela y todos los secretarios del Gabinete, acercándose, desde los presidentes municipales; ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán.

Lee también

“Ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado, y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

Reiteró que las personas michoacanas no están solas: “Ha habido presencia en Michoacán”.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]