Morelia, Michoacán.- En Morelia, distintos sectores de la población, se manifestaron en un marcha pacífica, que recorrió la principal avenida de la capital michoacana, como parte de las protestas que hay, en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Todos los sectores debemos de ser contemplados; ninguno debe de quedar fuera de un plan para pacificar al estado, porque toda la violencia está relacionada. Yo soy la principal que dice que la política está en todas partes, nos guste o no. Entonces, yo debería ser partícipe y deberían contemplarnos a todos los sectores, para atender el plan o proyecto que se haga, tanto a nivel federal, estatal y municipal”, explicó una de las mujeres que encabezó la manifestación, convocada con velas y sombreros.

“Maestros, empresarios, estudiantes, comunicólogos, hay de todo aquí. Yo como docente, pido paz para mis alumnos y para todas las familias, agregó la también profesora, previo a la salida del nutrido contingente.

Las personas se congregaron en Plaza Morelos en memoria del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo (06/11/2025). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La manifestación, se desarrolló pacíficamente y llegó al Palacio de Gobierno, en la que destacaron las pancartas para pedir la paz, la justicia y la seguridad que requiere el estado de Michoacán.

Luego de unos minutos, la manifestación se disolvió, pero dejó plasmado el sentir y el unísono de querer un mejor Michoacán, un mejor país y una tranquilidad permanente, para los millones de michoacanos, que viven bajo el yugo de la violencia.

Para este viernes, el sector empresarial tiene convocada otra manifestación, pero en la ciudad de Uruapan, donde recorrerán una de las principales avenidas, hasta llegar a la Plaza Morelos, lugar en el que fue muerto a tiros, el alcalde Carlos Manzo, mejor conocido, como “el señor del sombrero”.

