Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) elogió la labor que realizan los elementos de la Guardia Nacional (GN), porque afirmó que su presencia en todo el territorio nacional ha generado confianza entre la población, por su disciplina, formación, capacitación y equipamiento que se traduce en seguridad para las personas y sus bienes.

A tres años de la creación de esta institución de las fuerzas armadas, el mandatario estatal aseguró que los resultados de su labor son evidentes, porque mencionó que la presencia de los elementos de la corporación se puede ver y constatar en las carreteras, en zonas urbanas y en las diferentes regiones de la entidad y del país, "su labor diaria, sostenida y continua ha propiciado la mejora de los indicadores de seguridad”.

Cuando presidió la ceremonia cívica de honores a la bandera en el complejo estatal de Seguridad Pública, en el marco de la celebración del Día de la Guardia Estatal, el gobernador Villarreal Anaya expuso: "Trabajamos en inteligencia, trabajamos en prevención y vemos las causas que motivan las conductas delincuenciales para tratarlas de mitigar y evitar”.

Lee también Cateos en Matamoros, Tamaulipas, dejan cuatro detenidos por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército

Además “vemos que hay resultados, resultados en los indicadores del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, pero también en indicadores que yo creo todos podemos percibir”, aseveró.

“Eso habla de una medida preventiva, de inteligencia, de permanencia de nuestras Fuerzas de Seguridad y del orden, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, con los que trabajamos coordinados y en unidad, para poder tener estos resultados”, especificó.

A su vez, Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública, indicó que por instrucciones del gobernador Villarreal Anaya se está coadyuvando en la armonización legislativa en materia de seguridad pública con otras dependencias de la Administración Pública Estatal para actualizar el marco normativo de conformidad con el esquema federal.

Esta actualización ya inició luego de la reforma legislativa que transfirió al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue aprobada por el Congreso y publicada el 4 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado.

Y precisó: "Este aniversario es un momento para reafirmar nuestro compromiso con la profesionalización; la Guardia Estatal continúa fortaleciendo sus procesos de formación, capacitación y certificación buscando siempre alinearse a los más altos estándares nacionales e internacionales".

En la ceremonia se entregaron reconocimientos post mortem a las familias de los oficiales Oscar David Banda Porras, Yener González Hernández y Víctor E. Guillén García, caídos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo se entregó un reconocimiento y estímulo económico a Jorge Patricio Ruiz Salas, autor del nuevo himno a la Guardia Estatal, además de oficios de ascenso de grado y reconocimientos por méritos académicos y deportivos, así como equipo táctico para las y los elementos de la Guardia Estatal.

Al término de los honores, se depositó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio en el Memorial de la Guardia Estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv