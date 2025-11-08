Matamoros, Tamaulipas.-Tras ejecutar dos órdenes de cateo en Matamoros, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano lograron detener a cuatro personas por los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estas detenciones fueron posibles gracias a que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa.

De esta forma se logró la vinculación a proceso en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en estos delitos.

Lee también: Daniela Pompeyo asume dirigencia del Partido Verde Ecologista en Yucatán

Cateos en Martamoros deja cuatro detenidos por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Foto: Especial.

En la primera acción fueron detenidos Juana “G”, Aldri “C” y Guillermo “G”, se aseguraron un vehículo, cinco teléfonos celulares, tres laptops, tres armas cortas, un arma larga, cartuchos, numerario en moneda nacional y extranjera, y clorhidrato de cocaína.

En otro inmueble, fue aprehendido Alan “F” y se aseguraron dos armas largas, tres laptops y un teléfono celular.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación, prisión preventiva y tres meses para la investigación complementaria por los siguientes delitos: Juana “G”, Aldri “C” y Guillermo “G” por posesión de armas de fuego, posesión cartuchos de uso exclusivo, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alan “F” por el primer ilícito referido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr