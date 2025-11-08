Más Información

Matamoros, Tamaulipas.-Tras ejecutar dos órdenes de cateo en Matamoros, , elementos del lograron detener a cuatro personas por los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estas detenciones fueron posibles gracias a que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en .

De esta forma se logró la vinculación a proceso en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en estos delitos.

Cateos en Martamoros deja cuatro detenidos por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Cateos en Martamoros deja cuatro detenidos por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Foto: Especial.

En la primera acción fueron detenidos Juana “G”, Aldri “C” y Guillermo “G”, se aseguraron un vehículo, cinco teléfonos celulares, tres laptops, tres armas cortas, un arma larga, cartuchos, numerario en moneda nacional y extranjera, y clorhidrato de cocaína.

En otro inmueble, fue aprehendido Alan “F” y se aseguraron dos armas largas, tres laptops y un teléfono celular.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación, prisión preventiva y tres meses para la investigación complementaria por los siguientes delitos: Juana “G”, Aldri “C” y Guillermo “G” por posesión de armas de fuego, posesión cartuchos de uso exclusivo, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alan “F” por el primer ilícito referido.

