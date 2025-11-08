Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL

“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL

Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo

Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

Mérida, Yucatán.-El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México () designó a Daniela Pompeyo Santiago como nueva dirigente estatal en .

La decisión forma parte del proceso de renovación interna que impulsa la dirigencia nacional con perspectiva de género.

La presidenta nacional del PVEM, senadora Karen Castrejón Trujillo, y la secretaria nacional de la Mujer, diputada Nayeli Fernández Cruz, presentaron el cambio durante una reunión con militantes y miembros del comité estatal.

Según se explicó en el encuentro, el relevo busca fortalecer la estructura política del partido en Yucatán y consolidar su presencia rumbo a los próximos .

Leer también:

La dirigencia nacional reconoció el trabajo de las bases en el estado y llamó a mantener la unidad en torno a un liderazgo joven y con visión de crecimiento político.

Pompeyo Santiago encabezará la organización estatal tras la gestión del diputado local Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro.

Castrejón Trujillo dijo que la nueva etapa del PVEM en Yucatán busca ampliar la coordinación con los municipios, reforzar el trabajo territorial y promover la participación de mujeres y jóvenes en los espacios de decisión.

“Con este nombramiento, el Partido Verde reafirma su estrategia de renovación en las 32 entidades del país.

La dirigencia nacional impulsa una agenda enfocada en fortalecer la representación política y la colaboración con otras fuerzas en temas ambientales, sociales y de desarrollo sustentable” expresó.

Por su parte, Daniela Pompeyo representa del la responsabilidad futura con el fin de hacer crecer la presencia del partido del tucán en la entidad yucateca.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]