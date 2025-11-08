Mérida, Yucatán.-El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) designó a Daniela Pompeyo Santiago como nueva dirigente estatal en Yucatán.

La decisión forma parte del proceso de renovación interna que impulsa la dirigencia nacional con perspectiva de género.

La presidenta nacional del PVEM, senadora Karen Castrejón Trujillo, y la secretaria nacional de la Mujer, diputada Nayeli Fernández Cruz, presentaron el cambio durante una reunión con militantes y miembros del comité estatal.

Según se explicó en el encuentro, el relevo busca fortalecer la estructura política del partido en Yucatán y consolidar su presencia rumbo a los próximos procesos electorales.

La dirigencia nacional reconoció el trabajo de las bases en el estado y llamó a mantener la unidad en torno a un liderazgo joven y con visión de crecimiento político.

Pompeyo Santiago encabezará la organización estatal tras la gestión del diputado local Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro.

Castrejón Trujillo dijo que la nueva etapa del PVEM en Yucatán busca ampliar la coordinación con los municipios, reforzar el trabajo territorial y promover la participación de mujeres y jóvenes en los espacios de decisión.

“Con este nombramiento, el Partido Verde reafirma su estrategia de renovación en las 32 entidades del país.

La dirigencia nacional impulsa una agenda enfocada en fortalecer la representación política y la colaboración con otras fuerzas en temas ambientales, sociales y de desarrollo sustentable” expresó.

Por su parte, Daniela Pompeyo representa del la responsabilidad futura con el fin de hacer crecer la presencia del partido del tucán en la entidad yucateca.

