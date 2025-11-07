Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La comunidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es parte activa en la reflexión sobre la democracia en el país y abre sus canales de comunicación para que estudiantes docentes e investigadores aporten sus ideas y propuestas sobre el rumbo democrático nacional.

Así lo afirmó el rector de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, cuando puso en marcha los Diálogos sobre la Reforma Electoral, un ejercicio académico y ciudadano que tiene como propósito fomentar la exposición, reflexión crítica y el análisis plural en torno a los retos, alcances y perspectivas del sistema democrático nacional.

En este ejercicio participan representantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), así como el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, y Amaury Ramírez Castro, representante de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República.

Desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el evento se trasmitió de manera simultánea a las sedes universitarias de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante y Tampico; el rector Anaya Alvarado dio la bienvenida a docentes, estudiantes, representantes de organismos públicos, sociales y del sector privado, así como a profesionistas y público en general que participan en este ejercicio abierto al pensamiento crítico y a la reflexión colectiva en torno a los fundamentos de la vida pública.

Asimismo expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su visión para reunir, mediante estos foros, la participación ciudadana en los procesos de transformación nacional; de igual manera, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya, por su liderazgo democrático y su confianza en la capacidad de la comunidad universitaria para contribuir al desarrollo del país.

En su momento, Juan José Ramos Charre, presidente del IETAM agradeció la oportunidad de participar en este foro y destacó la importancia de construir una reforma con reglas claras, instituciones íntegras y resultados confiables.

También reconoció el liderazgo del rector de la UAT y el compromiso de los poderes públicos de Tamaulipas en la organización simultánea de los seis foros regionales.

A su vez, Amaury Ramírez Castro, representante de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, destacó la organización del evento en esta capital y en las distintas sedes regionales del estado, así como a la participación de los distintos sectores de la sociedad, sobre todo de jóvenes universitarios que aportan sus ideas para enriquecer la vida democrática de México.

Los Diálogos sobre la Reforma Electoral 2025-2026 se organizaron en modalidad híbrida, en los campus de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante y Tampico, además de otras sedes en modalidad virtual.

Algunos de los temas que se abordan son libertad política, competencia electoral, representación ciudadana, financiamiento de campañas, comunicación política y justicia electoral, entre otros.

Los resultados y conclusiones de cada foro serán integrados en un documento académico que concentrará las principales propuestas y reflexiones para el análisis nacional de la próxima reforma electoral.