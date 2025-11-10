El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el “Plan Michoacán por la paz y la justicia” del gobierno federal tiene “grandes diferencias” con las estrategias de seguridad implementadas en el estado por los gobiernos anteriores de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“En un primer momento fue un tema nada más de la famosa declaración de guerra contra el narcotráfico que evidentemente tuvo un resultado negativo en la época del sexenio de Felipe Calderón”, dijo el mandatario estatal en conferencia de prensa este lunes 10 de noviembre.

Sobre la gestión priista de Peña Nieto, afirmó que “fue una reacción” del gobierno federal, mientras el Presidente de la República se encontraba en la cumbre de Davos, en Suiza, promoviendo la reforma energética a nivel mundial para “entregar el petróleo, vender, concesionar los pozos petroleros”.

Lee también Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en números; conoce inversiones, efectivos de seguridad y apoyos

Ramírez Bedolla señaló que, a partir de ese momento, el peñanietismo anunció una estrategia de seguridad de “miles de millones de pesos” que “nunca vimos, nunca llegaron” al estado y que propició una catástrofe de inseguridad.

Gobierno federal presenta Plan Michoacán este domingo 9 de noviembre de 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Ramírez Bedolla resalta “acción inmediata” en Plan Michoacán de Sheinbaum

“Ahora es totalmente distinto: es una acción inmediata, directa, que la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum activa de inmediato en estos momentos”, resaltó sobre el Plan Michoacán.

Lee también Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

El gobernador destacó que hubo más de 20 reuniones con autoridades clave y que se integrará a sectores sociales en la ejecución del plan, para obtener un resultado distinto a estrategias previas.

Señaló que la coordinación con el gobierno federal es plena y “absoluta” y que para que los operativos funcionen adecuadamente, la presidenta Sheinbaum dará seguimiento a los resultados cada 15 días junto al Gabinete de Seguridad y elementos estatales.

Lee también Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em