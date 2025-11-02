Tras viaje a Palestina, Noroña comparte cifras de alcaldes asesinados con Calderón y Peña; destaca el "asesinato" de dos secretarios de Gobernación

De regreso en México tras un viaje a Palestina, el senador Gerardo Fernández Noroña condenó el ataque armado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y detalló que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo 49 y 85 funcionarios asesinados, respectivamente.

“Para los que están intrigando. El pueblo no los va a apoyar, el pueblo no quiere que regresen los corruptos vinculados al crimen organizado”, dijo en su videocharla para redes sociales de este domingo.

Acusó que “la derecha carroñera”, incluida la senadora panista Lilly Téllez, está pidiendo intervención militar después del asesinato contra el alcalde. Sin embargo, criticó que no pidieran esa ayuda de EU cuando en el sexenio de Calderón murieron dos secretarios de Gobernación.

Lee también Gobernadores exigen “castigo pleno” a responsables del asesinato de Carlos Manzo; respaldan a Ramírez Bedolla

“Era periodista de Azteca cuando asesinaron a los secretarios de Gobernación, primero Juan Camilo Mouriño durante la usurpación de Calderón, y luego Blake Mora, y no salió la senadora a pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos”, condenó.

Indicó que la legisladora tampoco pidió intervención cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial, y a Francisco Ruiz Massieu en 1994, quien iba a ser coordinador de los diputados del PRI.

De acuerdo con Fernández Noroña, Carlos Manzo decidió que su guardia personal fuera la policía municipal, por lo que reconoció que debió insistir más la Secretaría de Seguridad federal en hacerse cargo de la protección del presidente municipal.

“Se deben esclarecer los hechos, se debe saber quién está detrás (...) La derecha ha estado intrigando que no tenía seguridad”, aseguró.

Lee también Epigmenio Ibarra acusa a la derecha de pedir intervención de EU tras muerte de Carlos Manzo; “no lo lograrán”, dice

El expresidente del Senado, no obstante, insistió en que Carlos Manzo recibía protección, ya que la entidad que gobernaba era considerada peligrosa.

“Es muy sencillo: compártanme las críticas que recibió García Harfuch ahora que estuvo en la Cámara de Senadores. Muéstrenme las intervenciones que acreditan que esto que sucedió se veía venir y se alertaba que no se estaba atendiendo. Enséñenme una sola intervención, una sola”, pidió.

Por ende, aseveró que este asesinato es “música para los oídos” de la derecha, quienes, dijo, son unos cretinos.

Lee también Retiran dos toneladas de basura de la Presa de Dolores en jornada de limpieza en Chapultepec

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em