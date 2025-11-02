La alcaldía Miguel Hidalgo informó que realizó una jornada de limpieza en la Presa de la Barranca de Dolores en Chapultepec, en la que se recolectaron dos toneladas de basura que se encontraba en este vaso regulador, entre botellas de PET, zapatos, llantas y otros desechos.

Indicó que como parte del Programa de Recuperación de Barrancas de la capital, el área de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la demarcación, así como de Protección Civil, "acudió al llamado ciudadano que se hizo para rescatar de la contaminación a este pulmón de la ciudad".

En un comunicado, la demarcación señaló que la jornada inició desde temprano con vecinos y voluntarios, además de personal de la alcaldía y miembros de la Red Juvenil por México, quienes se alistaron para abordar las lanchas que les permitirían recolectar la basura.

"Vamos a limpiar la presa y a sacar todo el PET que está en la superficie y a dejarlo lo más limpio posible”, dijo el edil.

Retiran dos toneladas de basura de la Presa de Dolores en jornada de limpieza en Chapultepec. Foto: Especial

Mauricio Tabe agradeció la iniciativa que tuvo la comunicadora Martha Debayle para lograr unir los esfuerzos de autoridades y vecinos para rescatar este recolector natural de agua.

“La verdad quiero agradecerte y a todo nuestro equipo de Sergio Aburto, de Medio Ambiente; a Pepe Piña, de Protección Civil; a Gaby de Desarrollo Urbano; a Parques y Jardines, el Doc, a todo nuestro equipo Parques y jardines, y de Protección Civil que estuvieron al pide del cañón, jalando las lanchas, subiendo la basura y cuidándonos que no se fuera la lancha con la cuerda”, dijo el funcionario.

"Día dos, estamos limpiando la Presa de Dolores aquí con el alcalde de la Miguel Hidalgo, la Red Juvenil por México dónde está, todos estos chavos increíbles, hoy vean cómo esta la presa, como pueden ver ya trajimos material profesional gracias a Protección Civil de la Miguel Hidalgo”, dijo Martha Debayle.

Destacó la importancia de preservar la flora y la fauna que existe en este bello lugar, como son los patos mexicanos, una especie endémica en peligro de extinción.

“Ahí a los lejos hay patitos nadando, que no merece la fauna estar nadando entre latas de cerveza, chanclas y botellas de PET, y eso vamos a limpiar el día de hoy”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL