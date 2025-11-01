La Marina Armada, junto con personal de la FGR, Guardia Nacional, SSPC y Pemex, detuvo en Veracruz a ocho personas que operaban una empresa fachada de manejo de residuos, para almacenar y vender huachicol.

Al tener conocimiento de la empresa, el personal naval realizó una revisión al inmueble ubicado en el municipio de Perote, donde fueron detenidos los sujetos, a los que se les aseguró 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa.

Lo asegurado representa una afectación económica estimada de 247.5 millones de pesos a la delincuencia organizada, según estimaciones del Gabinete de Seguridad.

Informó que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y junto con el combustible, vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrarán la carpeta de investigación del caso.

Encuentran empresa fantasma para almacenar y vender huachicol en Veracruz (01/11/2025). Foto: Especial

