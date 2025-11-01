Más Información

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

La Marina Armada, junto con personal de la FGR, Guardia Nacional, SSPC y Pemex, detuvo en a ocho personas que operaban una empresa fachada de manejo de residuos, para almacenar y vender .

Al tener conocimiento de la empresa, el personal naval realizó una revisión al inmueble ubicado en el , donde fueron detenidos los sujetos, a los que se les aseguró 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa.

Lo asegurado representa una afectación económica estimada de 247.5 millones de pesos a la delincuencia organizada, según estimaciones del Gabinete de Seguridad.

Informó que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y junto con el combustible, vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrarán la carpeta de investigación del caso.

Encuentran empresa fantasma para almacenar y vender huachicol en Veracruz (01/11/2025). Foto: Especial
