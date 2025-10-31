Simón Levy respondió a la acusación sobre que estuvo hospedado en el hotel Myriad tal como dio a conocer la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula luego de la entrevista que tuvo con él.

El primero en realizar una presunta llamada al número, que el mismo exsubsecretario de Planeación Turística proporcionó, fue Manuel Pedrero, a él de forma vaga le dijeron que sí, pero que había salido el día de la llamada.

Por lo que horas después, Simón Levy compartió un video para "verificar" si estuvo de visita en el hotel Myriad ubicado en Lisboa y donde negó haberse hospedado.

En dicha grabación se escucha "la negativa absoluta del departamento de recepción del hotel" sobre su permanencia en el recinto, y hace un llamado a que cualquier persona llame también para verificar lo que está diciendo.

Lee también Sheinbaum reacciona a controversia por detención de Simón Levy en Portugal; “nosotros no decimos mentiras”, afirma

Simón Levy ahora defiende su versión sobre detención llamando a hotel en Lisboa. Foto: Captura de pantalla

Simón Levy llama al hotel Myriad

El video muestra que marca al número +35 12 11 10 76 00 y cuando le responden, tiene una conversación con una mujer presuntamente a cargo de la recepción del hotel en Lisboa.

En la platica de poco más de 5 minutos, la recepcionista dice que no tiene ningún registro de que una persona llamada Simón Levy haya estado en el hotel. Él le pide ayuda porque “algo muy extraño” ocurrió y circulaba la versión de que se había hospedado en el hotel.

“Si podrías decirme, por favor, si fui huésped en el hotel”, cuestiona el exsubsecretario de Planeación Turística, a lo que en respuesta se escucha “no, no, yo no te recuerdo”.

Lee también Simón Levy se encuentra en Portugal y tiene dos órdenes de aprehensión vigentes, afirma fiscal capitalina

El empresario Simón Levy muestra su pasaporte para demostrar que no existen medidas cautelares en su contra. Fotos: Captura de pantalla.

Luego la mujer en la llamada le pregunta "¿tú nunca has estado aquí, verdad?" y él responde “nunca”. Después se escucha decir a la recepcionista que “si nunca has estado aquí, ¿cómo podría recordarte?".

También ella dice que ha estado recibiendo llamadas de personas que le preguntan por el nombre de Simón Levy y si se ha hospedado en el hotel de lujo 5 estrellas de la cadena hotelera portuguesa, SANA Hotels.

“Muchas gracias. Solo quería confirmar que nunca he estado en el hotel: ni como huésped o siquiera tomando un café o cualquier cosa. Gracias por la confirmación, porque han difundido información falsa diciendo que yo estaba ahí”, manifiesta Levy Dabbah.

En otro momento de la llamada, la recepcionista dice que la política del hotel es "no dar información", por lo que le garantizó que nadie del personal difundió si realmente estuvo ahí.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc