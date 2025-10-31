La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que el exfuncionario de Turismo, Simón Levy fue detenido en Lisboa, Portugal, y no está en Washington D.C., Estados Unidos, como él mismo afirmó en redes sociales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria subrayó que la información fue confirmada por el gabinete de seguridad federal y respaldada con un documento de la policía portuguesa, presentado un día antes.

“La verdad es que nosotros ni queríamos mencionar a esta persona. No es, digamos, central en la mañanera o en nuestra información. Lo que pasa es que nos preguntaron aquí: ‘Oiga, esta persona, Simón Levy, dice que está en Washington, ¿dónde está?’. Y dijimos: bueno, de acuerdo con el gabinete de seguridad, está en Portugal y fue detenido. Nosotros no sacamos el tema, sino que se nos preguntó”, explicó Sheinbaum.

Simón Levy. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La presidenta criticó que algunos medios y conductores difundieran la versión del exfuncionario de la Secretaría de Turismo, quien aseguró haber sido detenido en Estados Unidos.

“Nosotros no decimos mentiras. Ahora, la información vino de él. Él fue quien lo difundió, y quienes le dieron vuelo fueron algunos medios y conductores que replicaron este invento de lo que le había pasado”, señaló.

Sheinbaum añadió que incluso circuló un video donde Levy afirmaba estar en Washington, aunque —dijo— fue grabado en un restaurante “muy conocido” de Lisboa.

“Ayer presentamos el documento de la policía de Portugal, de que en efecto había sido detenido, y luego ya para colmo, en redes salió que había grabado un mensaje diciendo que estaba en Washington, y era el restaurante más conocido de Portugal”, comentó.

La mandataria reiteró que su gobierno siempre informará con veracidad: “Siempre vamos a decir la verdad, y si algún día nos equivocamos, también se reconocerá".

