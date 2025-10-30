El abogado Juan Fuentes, representante legal de Emma Santos, presunta víctima de Simón Levy, acusó al exfuncionario de ser un farsante y defraudador, después de que éste dijera en entrevista con Azucena Uresti que había sido víctima de un atentado y que se encontraba en Washington, Estados Unidos.

Desde Lisboa, el abogado pidió a los medios de comunicación informar sobre las “mentiras de este farsante y defraudador” que, afirmó, sí está en Portugal mientras enfrenta medidas cautelares como no salir de la ciudad.

Reiteró que “efectivamente estamos muy lejos de Washington” porque estaban en el hotel Myriad de Lisboa, donde supuestamente habría hecho las entrevistas a distancia Levy con el piano rojo de su transmisión.

Simón Levy niega detención y asegura estar en Washington

Horas antes, el exsubsecretario de Planeación Turística garantizó a la periodista Azucena Uresti que se encontraba en un restaurante de Washington, sin mostrar pruebas después de que la comunicadora lo invitara a enseñar un periódico del día.

Además, Simón Levy publicó un video en sus redes sociales donde advirtió que sufrió “un percance” contra su vida del que, expresó, por fortuna salió ileso.

“Estoy bien de salud, quiero que me vean: aquí estoy físicamente. Que sepan aquí que estoy libre y creo que le dijeron a la Presidenta de México que estaba arrestado, secuestrado, no sé qué cosa. Aquí estoy, saludándola con mucho cariño y respeto y, cualquier cosa, aquí hay un mexicano levantando la voz”, comentó.

De acuerdo con sus palabras, lo quisieron asesinar e “inventarle mil cosas más”.

El pasado miércoles 29 de octubre, el Gabinete de Seguridad confirmó que Simón Levy fue detenido en Portugal, derivado de una ficha roja de la Interpol.

Señaló fue aprehendido por dos órdenes vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena.

Según autoridades, el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad, imponiéndole medidas cautelares como la permanencia y el control identitario “mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega” a México.

