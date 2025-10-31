Simón Levy: ¿cómo es el hotel Myriad, lugar de Lisboa que tiene en aprietos al exfuncionario?

El exsubsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, ha causado polémica en redes, luego de que el pasado miércoles 29 de octubre el Gabinete de Seguridad confirmara que fue detenido en Portugal, derivado de una ficha roja de la Interpol.

Levy desmintió la noticia sobre su paradero en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, afirmando que se encontraba en Washington D.C., Estados Unidos.

Sin embargo, Juan Fuentes, el abogado y representante legal de Emma Santos -presunta víctima de Simón Levy- afirmó a través del mismo medio que el exfuncionario sí se encuentra en Lisboa, Portugal, en el Hotel Myriad.

El hotel se ubica al lado del Río Tajo en Lisboa. Foto: Myriad by SANA

¿Cómo es el Hotel Myriad en Lisboa, Portugal?

El Hotel Myriad es un hotel de lujo con 5 estrellas de la cadena hotelera portuguesa, SANA Hotels. Se encuentra ubicado junto al Río Tajo, en Lisboa y una de sus características es que cuenta con "extraordinarias y diversificadas instalaciones", las cuales tienen inigualables vistas panorámicas del río y el Parque de las Naciones.

El hotel cuenta con 176 habitaciones y 10 suites de diseño contemporáneo; varios restaurantes con estrellas Michelin, área de spa y cuidado personal, gimnasio, diversas salas de reuniones, piscinas y jacuzzis, entre otras amenidades.

Suite Presidencial en el Hotel Myriad. Foto: Myriad by SANA

"Una experiencia absolutamente única que ofrece un moderno escenario natural al aire libre para actividades deportivas, náuticas y de descubrimiento, así como una vida completa de entretenimiento y restauración. Para todos los viajeros dinámicos y complacientes, de ocio o de negocios, dispuestos a vivir un viaje emocionante e inolvidable", se lee en la descripción de la página oficial del Hotel Myriad.

De acuerdo con la página oficial del hotel, los precios de una habitación sencilla varían según las fechas y la estancia, con una cifra mínima de alrededor de 150 euros, es decir, aproximadamente 3 mil 200 pesos mexicanos. Por su parte, el costo de las suites por noche pueden alcanzar los 3 mil euros o más.

Spa en el Hotel Myriad. Foto: Myriad by SANA

