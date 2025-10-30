Más Información

Las plantas que no debes poner en el baño si no tiene ventanas ni luz natural

Las plantas que no debes poner en el baño si no tiene ventanas ni luz natural

Día de Muertos 2025: ¿por qué se pone una vela blanca en la ofrenda para las almas desconocidas?

Día de Muertos 2025: ¿por qué se pone una vela blanca en la ofrenda para las almas desconocidas?

El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño

El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño

Rosalía sorprende al comer pozole en La Casa de Toño de CDMX: así reaccionó de la cantante

Rosalía sorprende al comer pozole en La Casa de Toño de CDMX: así reaccionó de la cantante

¿Quién es “Doña Lety”, mujer presuntamente secuestrada por el influencer Jaime Toral?

¿Quién es “Doña Lety”, mujer presuntamente secuestrada por el influencer Jaime Toral?

Los llamados se han popularizado por su estética cuidada: espacios luminosos, con materiales naturales y plantas que aportan frescura.

Sin embargo, reproducir ese ambiente en un baño real sin ventanas ni es difícil. La humedad constante y la falta de iluminación directa pueden deteriorar las plantas en pocos días.

Antes de dejarse guiar por las tendencias en redes sociales, conviene conocer qué especies toleran la penumbra y cuáles no.

No todas las plantas sobreviven al vapor o a la escasa ventilación. Algunas se marchitan, otras se pudren y varias simplemente dejan de crecer. La elección adecuada depende de entender qué especies resisten mejor las condiciones de un baño cerrado.

Leer también:

Tendencia aestetic en los baños. Foto: Pexels
Tendencia aestetic en los baños. Foto: Pexels

Plantas que no sobreviven en baños sin luz

Las imágenes en redes suelen mostrar suculentas, cactus o lavandas junto al espejo, pero estas especies no soportan ni la humedad ni la falta de sol.

Los cactus y las suculentas, originarios de zonas áridas y soleadas, se reblandecen y pudren en ambientes con exceso de vapor. Tampoco resultan apropiadas las orquídeas, los geranios o las plantas aromáticas, ya que requieren ventilación y luz constante para mantenerse sanas.

En general, cualquier planta que prefiera suelos secos o temperaturas estables se verá afectada por la humedad de un baño sin ventanas. Estas condiciones impiden su desarrollo y favorecen la aparición de hongos o raíces podridas.

Leer también:

plantas en el hogar. Fuente: Freepik.
plantas en el hogar. Fuente: Freepik.

Especies resistentes para espacios húmedos

Existen opciones que sí toleran la falta de luz y el ambiente húmedo. Según la divulgadora Marina, creadora del perfil “En Abril Hojas Mil”, lo ideal es optar por especies resistentes y de bajo mantenimiento, como potos, sansevierias o zamioculcas. Aunque su crecimiento sea lento, pueden mantenerse saludables si se trasladan ocasionalmente a una zona más iluminada.

También se recomienda evitar colocarlas directamente bajo la ducha o cerca de fuentes de agua. Las raíces podrían dañarse por el exceso de humedad.

Otra alternativa es instalar luces de crecimiento y aprovechar el entorno húmedo con plantas tropicales como calatheas, helechos o monsteras. El bambú de la suerte, el eucalipto preservado o las flores secas son opciones decorativas sin necesidad de cuidados continuos.

Los especialistas en jardinería interior mencionan además especies aptas para estas condiciones, como la cinta (Chlorophytum comosum), la aspidistra o la palma areca. Estas plantas resisten bien los cambios de temperatura, ayudan a purificar el aire y conservan su aspecto durante más tiempo.

Cuidados básicos para mantenerlas vivas

  1. Usar luz artificial de amplio espectro o bombillas LED de crecimiento si el baño carece de ventanas.
  2. Regar solo cuando el sustrato esté seco para evitar encharcamientos.
  3. Ventilar ocasionalmente o dejar la puerta abierta tras la ducha para reducir la humedad excesiva.
  4. Limpiar las hojas con frecuencia para retirar polvo o residuos que interfieran en la fotosíntesis.

Con estas medidas, es posible mantener un toque verde incluso en espacios sin luz natural.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]