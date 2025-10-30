Las plantas que no debes poner en el baño si no tiene ventanas ni luz natural

Los llamados “baños de Pinterest” se han popularizado por su estética cuidada: espacios luminosos, con materiales naturales y plantas que aportan frescura.

Sin embargo, reproducir ese ambiente en un baño real sin ventanas ni luz natural es difícil. La humedad constante y la falta de iluminación directa pueden deteriorar las plantas en pocos días.

Antes de dejarse guiar por las tendencias en redes sociales, conviene conocer qué especies toleran la penumbra y cuáles no.

No todas las plantas sobreviven al vapor o a la escasa ventilación. Algunas se marchitan, otras se pudren y varias simplemente dejan de crecer. La elección adecuada depende de entender qué especies resisten mejor las condiciones de un baño cerrado.

Leer también: Día de Muertos 2025: ¿por qué se pone una vela blanca en la ofrenda para las almas desconocidas?

Tendencia aestetic en los baños. Foto: Pexels

Plantas que no sobreviven en baños sin luz

Las imágenes en redes suelen mostrar suculentas, cactus o lavandas junto al espejo, pero estas especies no soportan ni la humedad ni la falta de sol.

Los cactus y las suculentas, originarios de zonas áridas y soleadas, se reblandecen y pudren en ambientes con exceso de vapor. Tampoco resultan apropiadas las orquídeas, los geranios o las plantas aromáticas, ya que requieren ventilación y luz constante para mantenerse sanas.

En general, cualquier planta que prefiera suelos secos o temperaturas estables se verá afectada por la humedad de un baño sin ventanas. Estas condiciones impiden su desarrollo y favorecen la aparición de hongos o raíces podridas.

Leer también: Día de Muertos 2025: 10 Datos curiosos sobre el pan de muerto

plantas en el hogar. Fuente: Freepik.

Especies resistentes para espacios húmedos

Existen opciones que sí toleran la falta de luz y el ambiente húmedo. Según la divulgadora Marina, creadora del perfil “En Abril Hojas Mil”, lo ideal es optar por especies resistentes y de bajo mantenimiento, como potos, sansevierias o zamioculcas. Aunque su crecimiento sea lento, pueden mantenerse saludables si se trasladan ocasionalmente a una zona más iluminada.

También se recomienda evitar colocarlas directamente bajo la ducha o cerca de fuentes de agua. Las raíces podrían dañarse por el exceso de humedad.

Otra alternativa es instalar luces de crecimiento y aprovechar el entorno húmedo con plantas tropicales como calatheas, helechos o monsteras. El bambú de la suerte, el eucalipto preservado o las flores secas son opciones decorativas sin necesidad de cuidados continuos.

Los especialistas en jardinería interior mencionan además especies aptas para estas condiciones, como la cinta (Chlorophytum comosum), la aspidistra o la palma areca. Estas plantas resisten bien los cambios de temperatura, ayudan a purificar el aire y conservan su aspecto durante más tiempo.

Cuidados básicos para mantenerlas vivas

Usar luz artificial de amplio espectro o bombillas LED de crecimiento si el baño carece de ventanas. Regar solo cuando el sustrato esté seco para evitar encharcamientos. Ventilar ocasionalmente o dejar la puerta abierta tras la ducha para reducir la humedad excesiva. Limpiar las hojas con frecuencia para retirar polvo o residuos que interfieran en la fotosíntesis.

Con estas medidas, es posible mantener un toque verde incluso en espacios sin luz natural.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.