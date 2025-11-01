Un juez de Distrito dictó sentencia de 12 años de prisión a Noé Sánchez Riveras, “huachicolero” detenido con más de 42 mil litros de petróleo crudo en el municipio de Huichapan, Hidalgo.

Asimismo, le impuso multa de un millón 244 mil 880 pesos en juicio oral en el que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, lo acusó del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Sánchez Rivera fue detenido en febrero de 2023, por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huichapan, cuando conducía un tractocamión acoplado a un semirremolque, en el que trasladaba petróleo crudo, sobre la carretera federal Portezuelos – Palmillas, perteneciente a la localidad de Llano Largo del referido municipio.

Al no acreditar la legal procedencia del producto, el sentenciado, al que se le aseguró el vehículo de tres ejes tipo tractocamión, un semirremolque y 42 mil 660 litros de petróleo crudo, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Posteriormente, en juicio oral, el juez de Distrito impuso a Noé Sánchez Riveras, condena de 12 años de prisión por su responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, luego de que el Ministerio Público del caso aportó las pruebas suficientes, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

