Tren que transportaba alcohol etílico se descarrila y explota en Tepetitlán, Hidalgo

Pachuca, Hgo.- Una fuerte movilización se generó esta mañana en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, luego del descarrilamiento y explosión de un tren que transportaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos.

De acuerdo con la Presidencia Municipal, la explosión y la columna de humo, alertaron a las autoridades y a los habitantes de la zona, por lo que elementos de esta corporación acudieron a la cuarta manzana de la colonia centro, dónde se percataron que varios vagones del tren se encontraban incendiados.

Se informó que el humo fue visible a varios kilómetros del área, por lo que de inmediato se acordonó la zona para evitar riesgos a la población. Elementos de diversas corporaciones de emergencia acudieron para realizar labores de control y supervisión.

Asimismo pidieron a la población mantener la calma y evitar acercarse a la zona del incidente, a fin de permitir que los cuerpos de emergencia realicen sus labores de manera segura.

