Pachuca.– del estado de Hidalgo extendieron su bloqueo hacia las vías de Ferromex, en la carretera Tula–Tlahuelilpan, como parte de las manifestaciones para exigir precios justos para el maíz y el trigo.

Por la mañana, los ejidatarios bloquearon la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta de cobro Tula I, donde reiteraron la necesidad de que el gobierno establezca un precio justo para los .

Las protestas comenzaron en la entidad desde el día de ayer, en que los productores también cerraron la autopista y permitieron el paso libre a los automovilistas. Este miércoles, la manifestación se replicó y afectó a cientos de usuarios de la carretera.

Los inconformes advirtieron que, si no se otorgan mayores apoyos al campo, las movilizaciones se intensificarán. Por el momento, han bloqueado las vías del tren con cargamentos de tierra, lo que impide el tránsito ferroviario en la zona.

