Más Información
Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega
Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala
Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo
Pachuca.– Campesinos del estado de Hidalgo extendieron su bloqueo hacia las vías de Ferromex, en la carretera Tula–Tlahuelilpan, como parte de las manifestaciones para exigir precios justos para el maíz y el trigo.
Por la mañana, los ejidatarios bloquearon la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta de cobro Tula I, donde reiteraron la necesidad de que el gobierno establezca un precio justo para los granos básicos.
Lee también Campesinos de Hidalgo y Morelos mantienen bloqueos carreteros para exigir precios justos del maíz, trigo y sorgo
Las protestas comenzaron en la entidad desde el día de ayer, en que los productores también cerraron la autopista y permitieron el paso libre a los automovilistas. Este miércoles, la manifestación se replicó y afectó a cientos de usuarios de la carretera.
Los inconformes advirtieron que, si no se otorgan mayores apoyos al campo, las movilizaciones se intensificarán. Por el momento, han bloqueado las vías del tren con cargamentos de tierra, lo que impide el tránsito ferroviario en la zona.
Campesinos de Hidalgo y Morelos mantienen bloqueos carreteros para exigir precios justos del maíz, trigo y sorgo
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]