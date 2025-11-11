Más Información

El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), informó que en lo que va la presente administración, 70 funcionarios públicos han solicitado el apoyo de escoltas de seguridad, y que son cerca de 450 elementos de la (GN) quienes realizan esta tarea.

Destacó que en los últimos días, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, , el pasado 1 de noviembre, no se han recibido solicitudes de apoyo de escoltas, pero indicó que en la institución están pendientes de cualquier solicitud que se haga.

"Hasta el momento, personal de la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas, hasta el momento. No se han recibido en los últimos días solicitudes y demás, pero estamos atentos.

"Hasta el momento son 70 escoltas. Estamos hablando de más de 450 elementos destinados a realizar este servicio".

En , el titular de la Defensa Nacional explicó que el procedimiento para brindar el servicio de protección consiste en una solicitud, la cual se analiza y se realiza el análisis de riesgo; la (SSPC) brinda su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio.

"Ya se mencionó, cuál es el procedimiento: se tiene una solicitud, se lleva un análisis de riesgo, la Secretaría de Seguridad da su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio, pero hasta el momento son 70 escoltas, pero al momento estamos hablando de más de 450 elementos destinados a realizar este servicio".

