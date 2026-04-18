México tiene fama en redes sociales de ser más impredecible que la inteligencia artificial y, por momentos, el concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX pareció confirmarlo, con la aparición de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana sobre el escenario.

Cuando el recital del tenor italiano vivía uno de sus puntos más altos, la agrupación de Iztapalapa cambió por completo el ambiente, lo que provocó un instante de desconcierto entre los asistentes.

Tras unos segundos en los que el público terminó de entender la transición de la música clásica a la cumbia con “Mis sentimientos”, la fiesta empezó poco a poco y, aunque más tranquila de lo habitual, la gente no dejó de cantar.

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La sorpresa no terminó ahí. Más adelante, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana regresaron con una versión en cumbia de “What a Wonderful World”, un momento que elevó el contraste entre el espectáculo sinfónico y el ritmo popular.

Lo más inesperado de la velada, de este 18 de abril, llegó cuando el tenor italiano se sumó brevemente a la interpretación tocando la flauta.

En ese momento, el cielo del Zócalo se iluminó con fuegos artificiales que acompañaron la música, cerrando una estampa difícil de encasillar.

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“Muchas gracias a los espectaculares Ángeles Azules por siempre hacerme parte de sus presentaciones, al maestro Andrea Bocelli por prestarnos su escenario y sobre todo, gracias a todas y todos ustedes por estar aquí”, dijo Sariñana.

Bocelli cerró el momento con un mensaje breve: “Gracias por estar aquí, es una noche maravillosa”, antes de continuar con su presentación.

Antes de ese bloque, el espectáculo también tuvo pasajes de ópera y danza. Se interpretó “Au fond du temple saint”, de Los pescadores de perlas de Georges Bizet, con Andrea Bocelli y Juan Carlos Heredia, además de momentos con ballet clásico en escena. También destacó la participación de la violinista Rusanda Panfili en piezas como “Libertango” y la soprano Larisa Martínez.

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