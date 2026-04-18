Más Información

Elena Poniatowska homenajea a sus amigos y lectores

Elena Poniatowska homenajea a sus amigos y lectores

Ligia Amadio, la directora de orquesta brasileña que combate las brechas de género en la música

Ligia Amadio, la directora de orquesta brasileña que combate las brechas de género en la música

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Comunidad cultural reacciona al deceso de Beatriz de Moura

Comunidad cultural reacciona al deceso de Beatriz de Moura

Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Buscan un nuevo espacio y autosustentabilidad para el archivo de Elena Poniatowska

Buscan un nuevo espacio y autosustentabilidad para el archivo de Elena Poniatowska

México tiene fama en redes sociales de ser más impredecible que la inteligencia artificial y, por momentos, el concierto gratuito de en el pareció confirmarlo, con la aparición de sobre el escenario.

Cuando el recital del tenor italiano vivía uno de sus puntos más altos, la agrupación de Iztapalapa cambió por completo el ambiente, lo que provocó un instante de desconcierto entre los asistentes.

Tras unos segundos en los que el público terminó de entender la transición de la música clásica a la cumbia con “Mis sentimientos”, la fiesta empezó poco a poco y, aunque más tranquila de lo habitual, la gente no dejó de cantar.

Lee también:

La sorpresa no terminó ahí. Más adelante, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana regresaron con una versión en cumbia de “What a Wonderful World”, un momento que elevó el contraste entre el espectáculo sinfónico y el ritmo popular.

Lo más inesperado de la velada, de este 18 de abril, llegó cuando el tenor italiano se sumó brevemente a la interpretación tocando la flauta.

En ese momento, el cielo del Zócalo se iluminó con fuegos artificiales que acompañaron la música, cerrando una estampa difícil de encasillar.

Lee también:

“Muchas gracias a los espectaculares Ángeles Azules por siempre hacerme parte de sus presentaciones, al maestro Andrea Bocelli por prestarnos su escenario y sobre todo, gracias a todas y todos ustedes por estar aquí”, dijo Sariñana.

Bocelli cerró el momento con un mensaje breve: “Gracias por estar aquí, es una noche maravillosa”, antes de continuar con su presentación.

Antes de ese bloque, el espectáculo también tuvo pasajes de ópera y danza. Se interpretó “Au fond du temple saint”, de Los pescadores de perlas de Georges Bizet, con Andrea Bocelli y Juan Carlos Heredia, además de momentos con ballet clásico en escena. También destacó la participación de la violinista Rusanda Panfili en piezas como “Libertango” y la soprano Larisa Martínez.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”. Foto: AP/ Youtube MoluscoTV

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals". Foto: AFP

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals"

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX. (Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou posa en atrevida sesión con una amiga y deslumbran

[Publicidad]