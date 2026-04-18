Bárbara Torres, conocida por su papel de Excelsa en “La Familia P. Luche”, fue internada en un hospital de Matamoros la mañana de este sábado 18 de abril, de acuerdo con reportes de medios locales.

La comediante fue trasladada desde el hotel donde se hospedaba, el Alameda Express, a un hospital privado para recibir atención médica, luego de desvanecerse, según los primeros informes.

En redes sociales también circula un video en el que se observa a Torres siendo subida a una ambulancia. Minutos después, Sabine Moussier salió del hotel y confrontó a la persona que grababa para evitar que continuaran captando imágenes mientras su colega era atendida por paramédicos.

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Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud, y tampoco ha compartido información en sus redes sociales.

Torres, ex participante de “MasterChef Celebrity”, se encuentra en Tamaulipas por la obra teatral “Brujas (Entre mujeres)”. Ayer (17 de abril) subió al escenario junto a Dalilah Polanco, Sabine Moussier, Gabriela Spanic, Lorena de la Garza y Lorena Meritano en el Teatro de la Reforma; este sábado tienen programada otra función en Ciudad Victoria.

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