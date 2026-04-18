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Toluca, Estado de México.- La informó que este sábado fue localizado Rogelio Poblete Zamora titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del .

De acuerdo con información de la dependencia, el funcionario manifestó a los elementos de la que por la mañana de este día "fue dejado sobre una calle del municipio de Malinalco", y que por el momento no deseaba rendir algún tipo de entrevista formal ante el Ministerio Público ni ser certificado de su estado de salud ya que "no se encuentra en condiciones".

Extraoficialmente se sabe que fue liberado presuntamente tras pagar una cantidad económica, sin embargo serán las propias autoridades de dicha dependencia quienes informen al respecto.

Para la localización de esta persona, las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México y otras autoridades realizaron un despliegue operativo. Foto: Especial
Para la localización de esta persona, las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México y otras autoridades realizaron un despliegue operativo. Foto: Especial

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Para su localización, las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México y otras autoridades, tales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de marina, Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad del Estado de México, realizaron un despliegue operativo con motivo de la desaparición.

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vr/cr

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