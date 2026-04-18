Ecatepec.- A consecuencia de un incendio registrado dentro de una recicladora clandestina, la autopista Siervo de la Nación fue cerrada y tres casas resultaron dañadas, informó el gobierno municipal.

De acuerdo con la autoridad local, el incendio se registró en una zona federal de El Salado Xalostoc, y para controlar el fuego fue necesaria la participación de más de un centenar de bomberos, policías municipales, así como elementos de la Marina y Sedena, quienes lograron controlar la situación después de seis horas.

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El incendio ocurrió cerca de la medianoche en Avenida Gran Canal del Desagüe, en una superficie de dos mil metros cuadrados, donde se quemó principalmente plástico y basura, sitio que de acuerdo con el Gobierno de Ecatepec operaba de manera irregular.

Foto: Especial

Las llamas alcanzaron tres casas y hubo evacuación de personas, sin embargo, no resultaron personas lesionadas.

Al sitio llegó apoyo de bomberos de Tlalnepantla, Coacalco, Valle de Chalco, Teotihuacán, Acolman y Chimalhuacán.

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Personal de la subdirección de Análisis de Riesgos de Protección Civil realizó un recorrido de valoración sobre la Autopista Siervo de la Nación en el tramo donde se concentró la onda calorífica ya que resultó afectado el muro de contención y la cimentación, lo que ocasionó que la vialidad fuera cerrada en su totalidad, ya que la concesionaria realizará un dictamen estructural de la construcción para verificar si hubo algún daño.

Suspenden servicio de la Línea 2 del Mexibús

Debido al cierre de la autopista Siervo de la Nación, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó que el servicio en la Línea 2 del Mexibús, que va de Las Américas a Río de los Remedios, se encuentra suspendido derivado de las revisiones a la estructura de la autopista.

Por lo anterior, se recomendó a la ciudadanía salir con anticipación y tomar vías alternas.

“La suspensión se mantiene como medida preventiva de seguridad hasta nuevo aviso”, señaló la dependencia.

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afcl